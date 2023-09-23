وصفة يابانية .. طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج

تعتبر طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج، من الوصفات الشهية والمفيدة، وهي من الأكلات اليابانية التقليدية، والتي يفضلها الكبار والأطفال.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج، وهي من وصفات المطبخ الياباني، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 6 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل فب السطور التالية..

طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج

طريقة عمل طبق ارز القرنبيط مع ترياكي الدجاج

مقادير طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج:

لصوص الترياكي :

1 ملعقة كبيرة من صوص الصويا

1 ملعقة صغيرة من شراب القيقب

1 فص ثوم مفروم

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل، مفروم

¼ ملعقة صغيرة نشا الذرة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

1 كوب زهرات بروكلي (150 غرام)

2 كوب زهرات قرنبيط (300 غرام)

1 صدر دجاج خال من الجلد والعظام، مقطعة إلى شرائح

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¼ كوب بصل أخضر + 1 ملعقة كبيرة، مقطع شرائح رقيقة، مقسمة (35 غرام)

⅔ كوب ملفوف أحمر، مبشور (65 غرام)

1 جزرة، مكعبات

1 ملعقة صغيرة بذور سمسم أبيض محمص

طريقة عمل طبق أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج:

_ يضاف صوص الصويا، شراب القيقب، الثوم، الزنجبيل، نشا الذرة والفلفل الأسود في وعاء، ونخفقهم جيداً حتى تمتزج المكونات.

_ نقوم بتسخين البروكلي بالمايكرويف على درجة عالية لمدة دقيقة.

_ يوضع القرنبيط في الخلاط ونطحنيه حتى يشبه الأرز.

_ على لوح التقطيع، نتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل.

_ نسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية، ثم يضاف الدجاج ونطيهه حتى يتحمر على الجانبين، لمدة دقيقتين.

_ يضاف صوص الترياكي، ونستمر في الطهي على نار هادئة.

_ يضاف ¼ كوب (35 غرام) من البصل الأخضر، الملفوف الأحمر والجزر، ونستمر في الطهي لمدة 30 ثانية.

_ يضاف القرنبيط، ونطهيها مع التحريك باستمرار لمدة دقيقة واحدة.

_ يضاف البروكلي ثم نرفع المقلاة عن النار، ونزين الوجه ببذور السمسم والبصل الأخضر المتبقي، ثم يقدم أرز القرنبيط مع ترياكي الدجاج.