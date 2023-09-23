إصابة 7 مواطنين في حادث تصادم بالعريش

أصيب 7 مواطنين بالعريش، بينهم طفل بإصابات متنوعة في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بمدينة العريش، شمال سيناء ، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث تصادم ميكروباص مع تروسيكل بقرية عاطف السادات بالعريش وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم .

مستشفى العريش:

ودفع مرفق اسعاف شمال سيناء بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم ووصفت التقارير الطبية بأن حالتهم العامة متوسطة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

محمد مطير 7 سنوات اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حمدان 14 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وفارس محمد 14 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وصلاح محمد 12 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومهيب محمد 12 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و أحمد محمد 14 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم عبدالشافي عبدالله 60 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

