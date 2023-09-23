عقوبة رادعة لتاجر الترامادول في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تاجر اقراص الترامادول المخدر، بالسجن المشدد لمدة5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لإحراز بقصد الاتجار الترامادول المخدر في مدينة نصر والزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوي.



وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها وإطمان إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه .

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .

الترامادول المخدر

وشهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.