أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك استعدادا لـ المقاولون العرب

واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويؤدي الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في ظل معاناته من إصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وخاض أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.