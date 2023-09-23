حماة الوطن: نحن في منتصف الطريق.. ولابد أن يكمل السيسي مشوار التنمية

كشف طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، تفاصيل دعم وتأييد اتحاد الصناعات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابيات الرئاسية المقبلة.

وقال طارق نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حزب حماة الوطن أول جهة قامت بنشر بيان دعم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأضاف طارق نصير: "كل كوادر وأعضاء حزب حماة الوطن يؤيدون ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتابع طارق نصير: "نحن في منتصف الطريق، ولازم السيسي يكمل مشوار التنمية".

وأكمل طارق نصير، تصريحاته: "نمر على كل محافظات الجمهورية؛ للتأكيد على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات"، مضيفا: "لدينا 2000 مقر للحزب على مستوى الجمهورية".

ولفت طارق نصير، إلى أننا بدأنا في عقد مؤتمرات جماهيرية لدعم الرئيس السيسي، وحضر هذه اللقاءات في الإسكندرية 5000 مواطن.