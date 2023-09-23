نقابة العاملين بالصناعات الغذائية : عايزين نكمل الإنجازات مع الرئيس السيسي

كشف النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تفاصيل دعم وتأييد اتحاد الصناعات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابيات الرئاسية المقبلة.

وقال خالد عيش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ندعم الرئيس السيسي في كل قراراته طوال السنوات الماضية".

وتابع خالد عيش:" نقوم بتنظيم دورات تثقيفية كثيرة للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية"، مضيفا:" القطاع به حوالي 150 ألف عامل وموظف".

واكمل:" قطاع الصناعات الغذائية كان له دور كبير خلال جائحة كورونا وتم توفير كافة السلع في الأسواق المصرية ".

ولفت عيش:" قررنا بالإجماع على ضرورة استكمال الرئيس السيسي لمسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين ".

وتابع خالد عيش:" يجب الحفاظ على كيان الدولة ونستمر في برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأه الرئيس السيسي"، مضيفا:" عايزين نكمل الإنجازات معه".