عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة العاملين بالصناعات الغذائية : عايزين نكمل الإنجازات مع الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تفاصيل دعم وتأييد اتحاد الصناعات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابيات الرئاسية المقبلة.

 

نؤيد ترشحه في الانتخابات.. اتحاد عمال مصر: الإنجازات كثيرة في عهد السيسي

رد الجميل.. اتحاد الصناعات: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

وقال خالد عيش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ندعم الرئيس السيسي في كل قراراته طوال السنوات الماضية".

 

 وتابع خالد عيش:" نقوم بتنظيم دورات تثقيفية كثيرة للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية"، مضيفا:" القطاع به حوالي 150 ألف عامل وموظف".

 

واكمل:" قطاع الصناعات الغذائية كان له دور كبير خلال جائحة كورونا وتم توفير كافة السلع في الأسواق المصرية ".

 

ولفت عيش:" قررنا بالإجماع على ضرورة استكمال الرئيس السيسي لمسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين ".

 

وتابع خالد عيش:" يجب الحفاظ على كيان الدولة ونستمر في برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأه الرئيس السيسي"، مضيفا:" عايزين نكمل الإنجازات معه".

الصناعات السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

ترشيحاتنا

شكري : نتطلع إلى ترجمة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند

سيول وظواهر نادرة.. خبير يكشف التغيرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة

في مئوية هيكل.. أول تحقيقاته حول فتيات الليل ودخول عالمهم كيف نجح في الأمر؟

غياب نجوم الفن عن جنازة منير راضي

حماة الوطن: نحن في منتصف الطريق.. ولابد أن يكمل السيسي مشوار التنمية

شرب مية النار بعد تشويه أبنائه| تطوّر صادم في جريمة منشية ناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

بالأصفر المستردة.. نسرين طافش تثير الجدل بخصر منحوت

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

بالكاد تكون ملحوظة.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ