السجن المشدد 10 سنوات لـ شخص لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بقرية الواسطى بمركز الفتح بأسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 7562 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد حيازة " محمد . ع . ع " 37 عاما ، مقيم قرية الواسطى ، مواد مخدرة وسلاح ناري فرد رصاص .

وأكدت تحريات النقيب محمد جبر معاون مباحث مركز شرطة الفتح تحت إشراف المقدم أحمد أبو ستيت رئيس المباحث أن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة لإعدادها وتجهيزها لترويجها على عملائه متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء تلك المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب محمد جبر والنقيب إبراهيم عفيفي معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين مستقلين دراجات بخارية " توك توك " استهدفت مكان تواجد المتهم أسفل سلم منزله وتمكنت القوة من ضبطه بعد محاولته الهرب فور مشاهدة القوة .

وأسفر التفتيش عن ضبط سلاح ناري فرد رصاص و عدد من الطلقات النارية وكيس بلاستيك بداخله 48 تذكرة لمادة الهيروين المخدر و قطعة كبيرة " فرش " حشيش و 675 جنيها .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس .