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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صغيرين غرقا في ترعتين بمركزي صدفا والغنايم بأسيوط

مصرع طفلين غرقا بأسيوط
مصرع طفلين غرقا بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما غرقا، اليوم الجمعة، داخل ترعتين في مركزي صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين بترعتين  بمركزي الغنايم وصدفا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثة "إبراهيم.ح.ع" 8 أعوام، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة.

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كما جرى انتشال جثة من ترعة بمركز الغنايم  "محمود.ا.م" عامان، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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