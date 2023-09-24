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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شابا طيلة عمره

ملياردير أمريكي يستخدم
ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شاب طيلة عمره

يحاول الملياردير الشهير “بريان جونسون”  بذل قصارى جهده لمنع الشيخوخة يحاول اتباع نهج جديد - يتضمن جهازًا على أعضائه.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” يصمم بريان ، البالغ من العمر 46 عامًا، على أن يظل شابًا إلى الأبد وليس هناك أي حدود لكي يحقق الجسد المرغوب فيه لذلك، وأنفق الملايين في تجربة تقنيات محيرة لمحاولة الحفاظ على جسد يبلغ من العمر 18 عامًا، مثل تبادل الدم مع ابنه الصغير.

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شاب طيلة عمره 

وأدعى سابقًا أنه أعاد ساعته البيولوجية إلى الوراء لمدة ثماني سنوات، حيث أظهرت الاختبارات أن الرئتين والجلد يعملان بطريقة متوقعة من رجل أصغر سنًا،  ولكن الآن كشف الأمريكي أنه يتخذ المزيد من الخطوات للحفاظ على شبابه.

 

ملياردير بريان جونسون الشيخوخة الجسم

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