هل يمكن صناعة الزلازل باستخدام الأسلحة؟.. باحث جيوسياسي يفجر مفاجأة

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن الرئيس الروسي بوتين تحدث عن أسلحة تستخدم مبادئ فيزيائية جديدة .

وقال عمرو عمار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأسلحة الجيوفيزيائية تستغل قوى الطبيعة لأغراض عسكرية عن طريق التأثير على البيئة ".

وأضاف عمرو عمار :" السلاح الزلزالي هو أحد أنواع الأسلحة الجيوفيزيائية وهو سلاح قادر على إقامة زلزال اصطناعي في منطقة محددة".

وتابع عمرو عمار :" الزلازل تحدث عندما تتحرك الصفائح التكتونية الحاملة للقارات السبع "

واكمل عمرو عمار :" حقن الأرض بطاقة خارجية من الأسلحة الزلزالية تفوق قدرة الصخور على تحملها فتتحول الطاقة إلى موجة حركية فتتحرك الصخور فتحدث زلازل اصطناعية".