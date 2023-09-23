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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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توك شو

هل يمكن صناعة الزلازل باستخدام الأسلحة؟.. باحث جيوسياسي يفجر مفاجأة

صدى البلد

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن الرئيس الروسي بوتين تحدث عن أسلحة تستخدم مبادئ فيزيائية جديدة .

 

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وقال عمرو عمار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأسلحة الجيوفيزيائية تستغل قوى الطبيعة لأغراض عسكرية عن طريق التأثير على البيئة ".

 

 وأضاف عمرو عمار :" السلاح الزلزالي هو أحد أنواع الأسلحة الجيوفيزيائية وهو سلاح قادر على إقامة زلزال اصطناعي في منطقة محددة".

 

وتابع عمرو عمار :" الزلازل تحدث عندما تتحرك الصفائح التكتونية الحاملة للقارات السبع "

 

واكمل عمرو عمار :" حقن الأرض بطاقة خارجية من الأسلحة الزلزالية تفوق قدرة الصخور على تحملها فتتحول الطاقة إلى موجة حركية فتتحرك الصخور فتحدث زلازل اصطناعية".

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