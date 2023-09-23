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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة وفيتنام تثير غضب الصين .. تقرير

بايدن
بايدن

تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع فيتنام بشأن اتفاق لأكبر عملية نقل أسلحة في التاريخ بين خصمي الحرب الباردة السابقين، وفقًا لشخصين مطلعين على صفقة قد تثير غضب الصين وتهميش روسيا.

يمكن للحزمة، التي يمكن أن يتم تجميعها خلال العام المقبل، إكمال الشراكة التي تم تحديثها حديثًا بين واشنطن وهانوي من خلال بيع أسطول من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه'، وفقا لما عرضه أحد المصادر وفقا لـ رويترز.

لا تزال الصفقة في مراحلها الأولى، ولم يتم تحديد الشروط الدقيقة بعد، وقد لا يتم التوصل إليها معًا. لكنه كان موضوعًا رئيسيًا للعلاقات الفيتنامية الأمريكية. محادثات رسمية في هانوي ونيويورك وواشنطن خلال الشهر الماضي.

وتدرس واشنطن هيكلة شروط تمويل خاصة للمعدات باهظة الثمن التي يمكن أن تساعد هانوي التي تعاني من ضائقة مالية على الابتعاد عن اعتمادها التقليدي على الأسلحة الروسية الصنع منخفضة التكلفة، وفقًا للمصدر الآخر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

ولم يستجب المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الفيتنامية لطلبات التعليق.

وقال 'لدينا علاقة أمنية مثمرة وواعدة للغاية مع الفيتناميين ونرى تحركات مثيرة للاهتمام منهم في بعض الأنظمة الأمريكية، وخاصة أي شيء يمكن أن يساعدهم على مراقبة مجالهم البحري بشكل أفضل، ربما طائرات النقل وبعض المنصات الأخرى'. مسؤول أمريكي.

'جزء من ما نعمل عليه داخليًا كحكومة الولايات المتحدة هو الإبداع بشأن كيفية محاولة توفير خيارات تمويل أفضل لفيتنام لتزويدهم بالأشياء التي قد تكون مفيدة لهم حقًا.'

ومن الممكن أن تؤدي صفقة أسلحة كبيرة بين الولايات المتحدة وفيتنام إلى إثارة غضب الصين، الجارة الأكبر لفيتنام، التي تشعر بالقلق من الجهود الغربية لمحاصرة بكين. يتصاعد النزاع الإقليمي طويل الأمد بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي، وهو ما يفسر سبب سعي فيتنام إلى بناء دفاعات بحرية.

وقال جيفري أوردانيل، الأستاذ المشارك في دراسات الأمن الدولي في جامعة طوكيو الدولية ومدير الأمن البحري في منتدى المحيط الهادئ الدولي، وهو مركز أبحاث: 'إنهم يطورون قدرات دفاعية غير متكافئة، لكنهم (يريدون) القيام بذلك دون إثارة رد فعل من الصين'. . 'إنها عملية موازنة دقيقة.'

وقال أوردانيل إن على واشنطن تحويل الأموال المخصصة لتمويل الجيوش في الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ 'حتى يتمكن الشركاء مثل فيتنام والفلبين وتايوان من شراء الأسلحة التي يحتاجونها لمقاومة بكين'.

وقالت إدارة بايدن إنها تحاول تحقيق التوازن بين المنافسة الجيوسياسية مع الصين، بما في ذلك في المحيط الهادئ، وإدارة العلاقة بين القوتين العظميين بشكل مسؤول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت فيتنام وضع واشنطن إلى أعلى مكانة دبلوماسية في هانوي، إلى جانب الصين وروسيا، عندما زار الرئيس الأمريكي جو بايدن البلاد.

ويمثل التحول الدبلوماسي تحولاً حاداً بعد ما يقرب من نصف قرن من نهاية حرب فيتنام.

منذ رفع حظر الأسلحة في عام 2016، اقتصرت صادرات الدفاع الأمريكية إلى فيتنام على سفن خفر السواحل وطائرات التدريب، في حين زودت روسيا حوالي 80% من ترسانة البلاد.

تنفق فيتنام ما يقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا على واردات الأسلحة، وواشنطن متفائلة بإمكانية تحويل حصة من تلك الميزانية على المدى الطويل إلى أسلحة من الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، وخاصة كوريا الجنوبية والهند.

وتشكل تكلفة الأسلحة الأمريكية عقبة رئيسية، وكذلك التدريب على المعدات، وهي من بين الأسباب التي جعلت البلاد تحصل على ما يقل عن 400 مليون دولار من الأسلحة الأمريكية على مدى العقد الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي: 'المسؤولون الفيتناميون يدركون جيدًا أنهم بحاجة إلى توزيع الثروة'. 'نحن بحاجة إلى قيادة الجهود لمساعدة فيتنام في الحصول على ما تحتاجه.'

وفي الوقت نفسه، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعقيد علاقة هانوي الطويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل الحصول على الإمدادات وقطع الغيار للأسلحة الروسية الصنع أكثر صعوبة. ومع ذلك، تجري فيتنام أيضًا محادثات نشطة مع موسكو بشأن صفقة جديدة لتوريد الأسلحة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية، حسبما ذكرت رويترز. 

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