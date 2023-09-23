قوى الطبيعة.. خبير يكشف مفاجأة عن أسلحة جديدة بالعالم

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن العالم يعيش في حرب في منطقة عمياء غير مرئية تقتل في هدوء .

وقال عمرو عمار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أشياء تحدث في العالم نرى أن قوى الطبيعية سببا فيها ومن الممكن أن تكون الطبيعة بريئة منها ".

أضاف عمرو عمار :" الرئيس الروسي بوتين تحدث عن أسلحة تستخدم مباديء فيزيائية جديدة ".

تابع عمرو عمار :" هذه الأسلحة منها انواع جيوفيزائية وجينيةـ والأسلحة الجيوفيزيائية منها سلاح زلزال وسلاح مناخ وسلاح بيئة ".

وأكمل عمرو عمار :" الأسلحة الجيوفيزيائية تستغل قوى الطبيعة لأغراض عسكرية عن طريق التأثير على البيئة ".