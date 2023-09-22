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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

إيران تستعرض عضلاتها
إيران تستعرض عضلاتها بمعدات عسكرية خارقة

أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بأن إيران عرضت اليوم، الجمعة، معداتها العسكرية في ذكرى حربها في الثمانينيات مع العراق، بما في ذلك "الطائرة بدون طيار الأطول مدى في العالم" إلى جانب الصواريخ الباليستية والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

 

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة بدون طيار  التي"تم كشف النقاب عنها" ضمن العرض، الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وأن الطائرات بدون طيار المعروضة في الحدث كانت تسمى مهاجر وشهيد وأراش.


وكشفت الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي عن طائرة بدون طيار متقدمة تدعى مهاجر-10 مع نطاق ومدة طيران محسنة بالإضافة إلى حمولة أكبر.

 


وأبلغت وسائل الإعلام الحكومية أن نطاقها التشغيلي يبلغ 2000 كم (1240 ميلا) ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كجم (661 رطلا)، ضعف سعة الطائرة بدون طيار مهاجر-6.

 


واتهم المسؤولون الأمريكيون إيران بتزويد مهاجر-6 بطائرات بدون طيار، من بين مركبات جوية أخرى بدون طيار، إلى روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بينما تنفي طهران ذلك.

 


وقال الرئيس إبراهيم رئيسي في عرض يوم الجمعة في العاصمة طهران: "تضمن قواتنا الأمن في المنطقة والخليج الفارسي"

 

وأضاف: "يمكننا تعليم سكان المنطقة أن المقاومة هي طريقة اليوم.. وما يجبر العدو على التراجع ليس الخضوع والتردد، ولكن المقاومة".


أظهر مقطع فيديو أصدرته وسائل الإعلام الإيرانية الشهر الماضي مهاجر-6 من بين معدات عسكرية أخرى، مع نص مكتوب عليه "أعد ملاجئك" باللغتين الفارسية والعبرية، وهذا الأخير إشارة إلى عدو إيران الإقليمي اللدود، إسرائيل.

 

اندلعت الحرب الإيرانية العراقية في 22 سبتمبر 1980 عندما غزت قوات الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين إيران. وانتهى الصراع، الذي كان مدمرا اقتصاديا وخلف ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، في طريق مسدود في أغسطس 1988.

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