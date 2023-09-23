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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا قال الملك سلمان عن اليوم الوطني السعودي على مواقع التواصل؟

الملك سلمان
الملك سلمان

تحتفي المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ ٩٣ اليوم السبت وسط أجواء احتفالية عالمية جذبت أنظار مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعداتنا إلى ليبيا تستمر لأشهر

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ظواهر فلكية مميزة بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، إنه «في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضياً وحاضراً وأبداً».‏

وسأل الملك سلمان، الله، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن يحفظ الله أمن واستقرار البلاد، ويديم عليها وحدتها.

في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا.


سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا.

 

واحتفى السعوديون، بيومهم الوطني الـ93، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.

السعودية دول العالم التواصل

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