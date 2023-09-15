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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعداتنا إلى ليبيا تستمر لأشهر

مساعدات - ارشيفي
مساعدات - ارشيفي

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن مساعداته الي ليبيا لمساعدة ضحايا الفيضان الذي ضرب البلاد ستنطلق غدا.

وأشار مركز الملك سلمان في تصريحات لقناة العربية إلى أن إرسال المساعدات إلى ليبيا قد يستمر لأشهر مؤكدين استعدادهم لذلك.

وأكد مركز الملك سلمان استمراره في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر؛ مشيرا إلى أنه يتم التركيز على إرسال مساعدات غذائية وإيوائية إلى ليبيا.

وكانت قناة العربية ابرزت  تصريحات الهلال الأحمر الليبي، في وقت سابق  الذي تحدث عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

فيما افاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك :
من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.

وأضاف البيان :، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة لذا فعلي المواطنين ورجال الإنقاذ  أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.

واتم البيان قائلا : إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه بل ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات.

وكان  الهلال الأحمر الليبي قد ، أعلن اليوم الخميس عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

فيما افاد الصليب الأحمر الليبي  بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات

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