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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفاء أبو السعود تعلق على مشاركتها في احتفالية الحياة حلوة: حاجة جميلة

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إنها تشارك في أعمال إعلامية وفنية ولكنها لا تأخذ الشهرة الواسعة، مثل الأعمال التي تقوم بها من أجل ذوي القدرات الخاصة ولابد من التركيز علي هذه الأعمال من أجل أهميتها الكبيرة.

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وأضافت "أبو السعود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن احتفالية "الحياة حلوة" التي قامت بالمشاركة فيها من أجمل الأشياء التي تقوم بها في الوقت الحالي، موضحة أنها كانت سعيدة في مشاركتها في هذا العرض بسبب مشاركة بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالغناء معها علي المسرح.

وتابعت صفاء ابو السعود، أن إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشياء الجميلة جداً لأن هؤلاء يستحقون الإهتمام بهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنانة صفاء أبو السعود برنامج حضرة المواطن ذوي الاحتياجات الخاصة صفاء أبو السعود قناة الحدث اليوم

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