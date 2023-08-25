صفاء أبو السعود عن تكريم زوجها الراحل صالح كامل: كان يعشق مصر

وجهت الفنانة صفاء أبو السعود، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تكريم اسم زوجها الراحل، الشيخ صالح كامل في مهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين، مشيرة إلى أن الشيخ صالح كان يعشق مصر بجنون.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": “شيء جميل أن تتذكر الشركة المتحدة الشيخ صالح كامل، كواحد من الأشخاص الذين ساهموا في الدراما المصرية”.

وتابعت: "أول ما قدمه الشيخ صالح للجمهور المصري كان في 1969، وبعدها توالت المسلسلات مثل "الراية البيضا ـ والبخيل وأنا، وهند والدكتور نعمان"، وغيرها من الأعمال، مشيرة إلى أن الشارع المصري كان عنده عشق بالنسبة للشيخ صالح، وكان يضع مصر في المرتبة الأولى، وكانت راكزة في خياله ووجدانه".