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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفاء أبو السعود: تكريم الشركة المتحدة اسم صالح كامل لفتة طيبة للغاية

صدى البلد

وجهت الفنانة صفاء أبو السعود، وأرملة الراحل الشيخ صالح كامل، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت صفاء أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، إن تكريم الشركة المتحدة لزوجها الراحل لفتة طيبة للغاية، معقبة: "حاجة جميلة أن مصر تكرم شخصية ساهمت في الإعلام والدراما منذ نشأتها".

وتابعت صفاء أبو السعود: "أول إنتاج درامي للشيخ صالح كان مسلسل مصرى عام 1969 واستمرت أعماله بعد ذلك".

مصر وشعبها

وأشارت صفاء أبو السعود إلي أن الشيخ صالح كان يحب مصر وشعبها لأنه تعلم علي يد مدرس مصري ومعالجه كان طبيبا مصريا.


https://fb.watch/mGbH5hW5Ew/?mibextid=NnVzG8

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