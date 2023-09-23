رئيس نادي أسوان يفجّر مفاجأة قبل لقاء بترول أسيوط: «مفيش فلوس نسافر القاهرة»|فيديو

قال المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، إن الفريق لديه مباراة مع بترول أسيوط، يوم الإثنين، في القاهرة، ولكن مفيش فلوس في النادي، إزاي هسافر بالفريق والجهاز الفني للقاهرة ومفيش فلوس؟".

وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن النادي جزء من المنظومة الرياضية في مصر، واللاعبين جزء من شعب مصر، ويتمنى أن يكون هناك لاعبين في الدوري المصري من داخل نادي أسوان.

وتابع المستشار الشافعي صالح، أنه لم يعترض على دوري المحترفين، بل كان من أوائل من يدعمون تلك الفكرة، وحصلوا على وعود من الاتحاد المصري لكرة القدم؛ من أجل دعم الأندية التي ستشارك في دوري المحترفين.