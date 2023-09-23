أعلى مستوى.. أحمد موسى أثناء عبوره أنفاق تحيا مصر: شيدت بأيادٍ مصرية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

وقام الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، بقيادة سياراته لعبور أنفاق تحا مصر؛ لدخول سيناء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أنفاق تحيا مصر تم تشييدها بأياد مصرية 100%، وهي على عمق 55 مترا من سطح قناة السويس ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" السرعات المقررة داخل أنفاق تحيا مصر 50 كيلو متر"، مضيفا:" مصر لديها خبرة كبيرة في تشييد وبناء الأنفاق".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن:" دقائق قليلة تنقلنا من شرق القناة وغربها والعكس"، مضيفا:" هناك تجهيزات داخل الانفاق في أي حالة طوارئ وهناك عملية إطفاء ذاتي داخل الانفاق وتم تشييد الانفاق على أحدث مستوى".

