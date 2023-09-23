أحمد موسى عن شماتة الإخوان في وفاة معتز خفاجي : لعنة الله عليكم

نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، الذي وافته المنية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خالص عزائنا لأسرة المستشار معتز خفاجي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المستشار معتز خفاجي قاضي جليل وأنا أعرفه منذ عام 1988 عندما كان رئيسا لنيابة المعادي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المستشار معتز خفاجي تعرض لمحاولة اغتيال من جماعة الإخوان الإرهابية في 2015 ولكن المحاولة فشلت ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لعنة الله على جماعة الإخوان الإرهابية التي تشمت في وفاة المستشار معتز خفاجي"، مضيفاا:" دول ناس ميعرفوش دين أو أخلاق أو إنسانية ".