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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كانت هناك محاولات لاغتياله.. الباز يكشف اللحظات الأخيرة في حياة المستشار معتز خفاجي

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

نعى الإعلامي محمد الباز، المستشار معتز خفاجي، مؤكدا أنه توفي بشكل طبيعي دون أن يعاني من أي أمراض وسبب الوفاة كانت أزمة قلبية.

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‏وتابع ‏خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الوفاة هي قضاء الله وقدره لكن للأسف الشديد نحن أمام جماعة إرهابية لا تعرف الدين، ولا تعرف أن الوفاة ليست سببا للشماتة، مضيفا أنه شاهد الكثير من الكتابات التي تشمت في وفاة المستشار معتز خفاجي.

‏وأضاف أنه كانت هناك محاولة لاغتيال المستشار معتز خفاجي، ولم يتم تنفيذها؛ لأنه اكتشف الأمر، وأبلغ الجهات الأمنية، لكن الجماعة الإرهابية كانت تريد اغتياله، وإرادة الله منعت ذلك.

وأشار إلى أنهم في المحاولة الثانية لاغتياله؛ وضعوا قنبلة أسفل منزله، وعندما انفجرت كان الحدث مروع جدا، ولكن ربنا نجاه للمرة الثانية من كيد الجماعة الإرهابية ومكرها.

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