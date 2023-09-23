ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

غيب الموت المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، وقاضي الإرهاب الشهير، والذي تعرض لمحاولة اغتيال شهيرة قبل 8 سنوات ماضية أمام منزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

تفاصيل محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي

بتاريخ العاشر من مايو عام 2015، نجا المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة الإرهاب السابق، وقاضي أجناد مصر والعديد من القضايا الإرهابية الشهيرة، من محاولة اغتيال فاشلة حين انفجرت عبوة ناسفة أمام منزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وتم العثور بعدها على عبوة أخرى معدة للتفجير بموقع الحادث.

وكلف حينها النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، بعدما أسفر الحادث عن تحطم 3 سيارات وواجهة المنزل الخاص بالقاضي، حيث أنتقلت حينها فرق المباحث والنيابة والمفرقعات في القاهرة إلى موقع الحادث.

وكشف أحد المتهمين في قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي حينها في إعترافاته تفاصيل الحادث، حيث قرر بارتكابه الواقعة، قائلا «أنه كان من المؤيدين للتيار الإسلامي في 2011، ونشبت بينه وبين المتهمين علاقة قوية وتوافقوا جميعا فكريا على ضرورة انتهاج العمل المسلح في مواجهة مؤسسات الدولة، وأمدهم عنصر بالمال والأسلحة والعبوات الناسفة، ثم كلفهم برصد المستشار معتز خفاجي ونجله وكيل النائب العام حينها، لتنفيذ محاولة اغتيالهم، وظل المتهمان المتوفيان في القضية 10 أيام كاملة لتنفيذ عملية رصد منزل المستشار قبل التنفيذ.

وقال المتهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، أنه توجه يوم الحادث مع المتهمين المتوفين، وبحوزتهم عبوتين ناسفتين، وفور وصولهم ترجل أحدهم وقام بتثبيت التليفون المحمول في شجرة مواجهة لمنزل المستشار معتز خفاجي، وفور تثبيته عاد إلى السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم توجه بصحبة آخر لتثبيت العبوة بالحديقة المقابلة لمسكن المستشار، والعبوة الثانية في سيارة متوقفة أمام مدخل العقار، وأثناء ذلك قام أحد أفراد الحراسة باستيقافهما فحاولا الهرب واستقلا سيارة أجرة وطلبا من سائقها توصيلهما إلى مكان آخر إلا أن السائق أعادهم إلى الحراسة، ووقع الإنفجار.

ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 6 متهمين في محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، وقضت بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين، وعاقبت اثنين أخرين بالسجن المشدد 15 سنة.