عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

غيب الموت المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، وقاضي الإرهاب الشهير، والذي تعرض لمحاولة اغتيال شهيرة قبل 8 سنوات ماضية أمام منزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

قاضي الإرهاب الشهير.. أبرز المحاكمات التي نظرها المستشار معتز خفاجي

وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة جنايات أمن الدولة السابق

قرار عاجل بشأن مرشد الإخوان ونائبه في قضية أحداث المنصة

أسرار خاصة عن صيدلي مدينة نصر.. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو

تفاصيل محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي

بتاريخ العاشر من مايو عام 2015، نجا المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة الإرهاب السابق، وقاضي أجناد مصر والعديد من القضايا الإرهابية الشهيرة، من محاولة اغتيال فاشلة حين انفجرت عبوة ناسفة أمام منزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وتم العثور بعدها على عبوة أخرى معدة للتفجير بموقع الحادث.

وكلف حينها النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، بعدما أسفر الحادث عن تحطم 3 سيارات وواجهة المنزل الخاص بالقاضي، حيث أنتقلت حينها فرق المباحث والنيابة والمفرقعات في القاهرة إلى موقع الحادث.

وكشف أحد المتهمين في قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي حينها في إعترافاته تفاصيل الحادث، حيث قرر بارتكابه الواقعة، قائلا «أنه كان من المؤيدين للتيار الإسلامي في 2011، ونشبت بينه وبين المتهمين علاقة قوية وتوافقوا جميعا فكريا على ضرورة انتهاج العمل المسلح في مواجهة مؤسسات الدولة، وأمدهم عنصر بالمال والأسلحة والعبوات الناسفة، ثم كلفهم برصد المستشار معتز خفاجي ونجله وكيل النائب العام حينها، لتنفيذ محاولة اغتيالهم، وظل المتهمان المتوفيان في القضية 10 أيام كاملة لتنفيذ عملية رصد منزل المستشار قبل التنفيذ.

وقال المتهم بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، أنه توجه يوم الحادث مع المتهمين المتوفين، وبحوزتهم عبوتين ناسفتين، وفور وصولهم ترجل أحدهم وقام بتثبيت التليفون المحمول في شجرة مواجهة لمنزل المستشار معتز خفاجي، وفور تثبيته عاد إلى السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم توجه بصحبة آخر لتثبيت العبوة بالحديقة المقابلة لمسكن المستشار، والعبوة الثانية في سيارة متوقفة أمام مدخل العقار، وأثناء ذلك قام أحد أفراد الحراسة باستيقافهما فحاولا الهرب واستقلا سيارة أجرة وطلبا من سائقها توصيلهما إلى مكان آخر إلا أن السائق أعادهم إلى الحراسة، ووقع الإنفجار.

ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 6 متهمين في محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، وقضت بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين، وعاقبت اثنين أخرين بالسجن المشدد 15 سنة.

المستشار معتز خفاجي قاضي الارهاب رئيس محكمة الجنايات محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

موضوعات متعلقة

قاضي الإرهاب الشهير.. أبرز المحاكمات التي نظرها المستشار معتز خفاجي

وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة جنايات أمن الدولة السابق

قرار عاجل بشأن مرشد الإخوان ونائبه في قضية أحداث المنصة

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

وضع متهم بقضية أنصار بيت المقدس تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات

إدراج ومراقبة.. قرار عاجل بشأن مختار فوزي في قضية داعش حلوان

المشدد 10 سنوات لـ متهم في إعادة محاكمته بـ أنصار بيت المقدس

أسرار خاصة عن صيدلي مدينة نصر.. برنامج اللغز يكشف جريمة العنتيل|فيديو

ترشيحاتنا

تقرير خاص| هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على عمل الصحفيين؟

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ