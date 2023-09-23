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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاضي الإرهاب الشهير.. أبرز المحاكمات التي نظرها المستشار معتز خفاجي

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

غيب الموت المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات السابق، والذي توفي عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد سجل حافل من العمل في النيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة، والدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا.

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سجل القضايا التي نظرها المستشار معتز خفاجي

نظر المستشار معتز خفاجي العديد من القضايا الهامة أثناء عمله في محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ويعد أحد أهم قضاة الارهاب الذي اختتم مشواره القضائي بالحكم في إعادة محاكمة متهمي فض اعتصام النهضة، بالإضافة إلى السجل الحافل في القضايا التي حقق بها أثناء عمله في النيابة العامة، ومنهم العمل طوال ١١ عاما في نيابة المعادي.

ونظر المستشار معتز خفاجي أثناء عمله رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا التي كانت تنعقد بمجمع محاكم طرة، قضايا خلية أجناد مصر، وفض اعتصام النهضة، وغرفة عمليات رابعة، واحداث البدرشين، واحداث العياط، واقتحام قسم اطفيح، وفتنة الشيعة، وخلية الوراق، واحداث مسجد الاستقامة، وقضية ولاية داعش الصعيد، وداعش عين شمس، واقتحام فيلا حسنين هيكل.

السيرة الذاتية للمستشار معتز خفاجي

كما نظر المستشار معتز خفاجي، قضية أحداث الألف مسكن، وقضية خلية الصواريخ، والاستيلاء على اموال الداخلية، وخلية اكتوبر، والقضية الشهيرة بـ مذبحة رفح التانية، واحداث عنف المعادي، واحداث مدينة الانتاج الاعلامي، وقضية اعلام الاخوان المتهم فيها الهارب هشام عبدالله، ومحاكمة محمود شعبان قضية الجيش الحر، وخلية داعش امبابة، وخلية متفجرات الساحل، وشقيق حسن مالك في قضية التمويل.

ايضا نظر المستشار معتز خفاجي، قضية العائدين من الكويت، واحداث الطالبية، واحداث طلعت حرب، واعادة محاكمة متهمي فض رابعة، واعادة محاكمة متهم في الهجوم على فندق الغردقة، واعادة محاكمة متهمين في أحداث مسجد الفتح، واعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة في أحداث مكتب الإرشاد.

والمستشار معتز خفاجي بدأ حياته معاونا بالنيابة العامة في عام ١٩٧٦، في نيابات المعادي ثم حلوان، ثم تم تعينه رئيسا لمحكمة ابتدائية مدة عامين، وعاد للنيابة العامة رئيسا لنيابة المعادي ١١ عاما، وانتدب بمكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ثم التحق بنيابة استئناف القاهرة، ثم محكمة الجنايات، ثم عمل في المكتب الفني بوزارة العدل، ثم استقر في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم، ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، ونجا المستشار معتز خفاجي من محاولة اغتياله يوم 10 مايو 2015، وتم القبض على أحد العناصر الإرهابية بعدها بدقائق.

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