وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة جنايات أمن الدولة السابق

انتقل الى رحمة الله تعالى المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق، عن عمر يناهز ٧٢ عاما.

السيرة الذاتية لـ المستشار معتز خفاجي

والمستشار معتز خفاجي بدأ حياته معاونا بالنيابة العامة في عام ١٩٧٦، في نيابات المعادي ثم حلوان، ثم تم تعينه رئيسا لمحكمة ابتدائية مدة عامين، وعاد للنيابة العامة رئيسا لنيابة المعادي ١١ عاما.

وانتدب بمكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ثم التحق بنيابة استئناف القاهرة، ثم محكمة الجنايات، ثم عمل في المكتب الفني بوزارة العدل، ثم استقر في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم، ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، ونجا المستشار معتز خفاجي من محاولة اغتياله يوم 10 مايو 2015، وتم القبض على أحد العناصر الإرهابية بعدها بدقائق.

ونظر المستشار معتز خفاجي، العديد من القضايا الهامة ومنها فض اعتصام النهضة، وأحداث العياط، وغرفة عمليات رابعة، وخلية أجناد مصر، وأحداث مسجد الاستقامة، ومقتل اللواء نبيل فراج وخلية أكتوبر الإرهابية و قتل الشيعي حسن شحاته ، وأحداث أطفيح وخلية داعش عين شمس.