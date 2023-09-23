أنفاق تحيا مصر.. أحمد موسى يقود سيارته على الهواء متجها لأرض الفيروز

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز شمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

وقام الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، بقيادة سياراته لعبور أنفاق تحيا مصر لدخول سيناء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر نفذت أنفاق تحيا مصر لربط سيناء بالوادي منذ سنوات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنفاق تحيا مصر بها ساحات كبيرة للانتظار سواء شرق او غرب النفق"، مضيفا:" يتم تقديم خدمات على أعلى مستوى في أنفاق تحيا مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تم البدء في أنفاق تحيا مصر بعد الانتهاء من افتتاح قناة السويس الجديدة "، مضيفا:" الأنفاق الجديدة تعبر أسفل القناة الجديدة والقناة القديمة لقناة السويس".