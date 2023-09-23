أحمد موسى : مفيش كيلو بصل هيتصدّر أول أكتوبر

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان وزارة التجارة والصناعة دخول قرار حظر تصدير البصل حيذ التنفيذ من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :"القرار يدخل حيز التنفيذ اول أكتوبر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" قرار حظر تصدير البصر لم يتم إلغاؤه، ومفيش كيلو بصل يتم تصديره أول أكتوبر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" تم إرجاء قرار تنفيذ حظر تصدير البصل حتى أول أكتوبر لحين الانتهاء من تسليم صفقات البصل المتفق عليها مع المصدرين ".

وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.