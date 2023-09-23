شعبة الخضروات: قرار وقف تصدير البصل لم يتم تنفيذه حتى الآن

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات التجارية، مفاجأة صادمة بشأن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” أن شعبة الخضروات التجارية أول جهة طالبت بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع اسعاره.

تصدير البصل

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات التجارية، أن قرار وقف تصدير البصل لم يتم تنفيذه حتى الآن، مؤكدا :"تم التواصل مع الشعبة لتأكيد تفعيل قرار وقف تصدير البصل أو إرجائه وهناك حديث أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية".

ومن جانبها أكدت الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أن هناك تخبط كبير بشأن القرار حيث أن الجمارك استجابة للقرار ونشرته على الصفحة الرسمية ثم عادت وقامت بحذف ما نشرته اليوم.