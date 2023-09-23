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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا يرحم شهداءنا.. أحمد موسى يمر بسيارته من أمام بئر العبد: أصبحت آمنة

بئر العبد
بئر العبد

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

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ومر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، بسيارته من أمام مدينة بئر العبد، التي شهت أكبر عملية إرهابية في سيناء منذ سنوات.

وقال الإعلامي أحمد موسى: "العناصر الإرهابية اقتحموا مسجد الروضة آنذاك، وقتلوا أهالي بئر العبد أثناء الصلاة"، مضيفا: "مدينة  بئر العبد أصبحت آمنة، وبها حالة استقرار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الطرق التي نسير عليها حاليا، كانت طرق ليست آمنة منذ سنوات، لكن الآن أصبحت طرقا آمنة، والأهالي يتحركون في أمن وأمان".

وقال الإعلامي أحمد موسى: "ربنا يرحم كل شهدائنا في بئر العبد".

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