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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

2000 سيارة بالساعة.. أحمد موسى: أنفاق تحيا مصر العبور الثاني في عهد السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي  أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنفاق سيناء الجديدة هي العبور الثاني في عهد الرئيس السيسي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أنفاق تحيا مصر الجديدة تنقلنا من غرب قناة السويس إلى شرقها في دقائق معدودة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أنفاق تحيا مصر تستوعب 2000 سيارة في الساعة الواحدة، وبناء على ذلك تستوعب الأنفاق حجم كبير من الحركة المرورية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن التجهيزات داخل الأنفاق للتعامل مع أي حالة طوارئ على أعلى مستوى، وهناك منظومة إطفاء ذاتي داخلها.

موسى أحمد موسى سيناء اخبار التوك شو أنفاق تحيا مصر

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