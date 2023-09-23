شكرا أهالي سيناء.. أحمد موسى: ميناء العريش يخدم حركة التجارة العالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقدم اليوم وغدا حلقتين خاصتين من أرض الفيروز سيناء؛ احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمت بزيارة ميناء العريش وهو أحد الموانئ اللوجستية الهامة الذي يخدم الحركة التجارية في العالم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الجميع سيستفيد من إمكانات مصر الهائلة في ميناء العريش البحري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أشكر أهالينا في شمال سيناء وشيوخ وعواقل سيناء على حسن الاستقبال والضيافة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أهالي سيناء ردوا على الإعلام المعادي في حوارنا معهم، وأكدوا تحقيق حالة من الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء ".