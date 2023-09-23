بيشكروا السيسي.. أحمد موسى: محدش من أهالي سيناء كلمني عن ارتفاع أسعار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقدم اليوم وغدا حلقتين خاصتين من أرض الفيروز سيناء، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحب وأفضل العمل الميداني والتواجد مع أهالينا في شمال سيناء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" التواجد في الشارع مع الناس يجعلنا نستمع إلى أفكارهم وأراءهم ومشاكلهم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا بحب الشغل الميداني وهذا أساس عملي كصحفي “، مضيفا: ”أنا روحت سيوة وأرقين على حدودنا الجنوبية للاستماع إلى أهالينا".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "لازم نسافر ونتعب"، مضيفا:" محدش في سيناء حدثني عن ارتفاع الأسعار، لكنهم حدثوني عن أهمية نعمة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، ووجهوا الشكر للرئيس السيسي".