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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية : مصر أول من صنع السلام في الشرق الأوسط.. فيديو

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب مع مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تولي مصر الأولوية اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية.

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وأضاف "شكري" خلال كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سعت علي مدار نصف قرن لتكون ركيزة الإستقرار ومنارة للأمن والتنمية، فهي أول من صنع السلام في الشرق الأوسط، موضحاً أن الدولة المصرية تتابع بقلق تردي الأوضاع في الدولة الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع شكري، أن مصر تؤكد موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة علي خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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