شكري: مصر تعمل علي حل الأزمة الفلسطينية وتحقيق السلام العادل.. فيديو

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية وتعمل علي الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، كما تسعي مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف "شكري" خلال كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوي للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتلتزم بتكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة لمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وتابع شكري، أن القاهرة أطلقت مسار قمة حوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرا بالصراع لتسوية الأزمة وتخفيف تداعياتها الإنسانية والعمل علي وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ علي مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن تستمر آلية دول الجوار السودان في متابعة جهودها في ووضع تصور حل سياسي مستدام، وتدعم مصر الحل السياسي الليبي وفقاً لمبادئ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.