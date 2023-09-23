سامح شكري: يوجد خلل في التعاطي مع الأزمات العالمية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر عملت فى إطار الأمم المتحدة على إرساء مبادئ السلم والأمن العالمي.

وأضاف شكري، خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا أمن ولا استقرار لمنطقة دون سواها، ونحن معنيون بالأمن والاستقرار العالمي.

وأشار شكري إلى أن ثمة خلل في التعاطي مع الأزمات العالمية.



وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الأزمة الأوكرانية إثبات بأنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين، وأن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع شكري: « كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات.