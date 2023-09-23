‏سامح شكري : يجب التعامل الفوري مع أزمة الديون بحلول مستدامة

‏قال وزير الخارجية، سامح شكري، أمام الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه حان الوقت لإصلاح منظومة التجارة العالمية لترسيخ محورياتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.

وتابع كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصاديات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصاد النامي، بل ستحدث المزيد من الأزمات في الاقتصاد العالمي ولذا لابد من التعامل الفوري والحاسم مع أزمة الديون من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.