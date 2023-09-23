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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الحوار يؤسس أولى لجانه في الإسكندرية برئاسة إبراهيم عزازي

صدى البلد

التقى  الدكتور "باسل عادل"رئيس "كتلة الحوار" وكيل مؤسسي الحزب وعدد من المؤسسين إلى الإسكندرية؛ في جولته الأولى لتأسيس حزب الحوار، عددا من قيادات المجتمع والعمل الأهلي ومجموعة من شباب المجتمع المدني.

وتركز الحوار على موقف الحزب ورؤية قياداته على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورؤيته للإصلاح؛ والموقف من انتخابات الرئاسة والأحزاب والحوار الوطني.


كما استمعت قيادات الحزب لتجارب القيادات والشباب في مجال التعليم والصناعات متناهية الصغر والقضاء على الفقر والصعوبات التي تواجهم؛ والتحديات التي تواجههم؛ وسبب ابتعادهم عن العمل السياسي ورؤيتهم للأحزاب؛ وماذا ينتظرون من تجربة جديدة ومختلفة يمثلها حزب الحوار.


وبعد حوار استمر لست ساعات نجح "حزب الحوار" في الاتفاق على جمع ثلاثمائة توكيل على الاقل طبقا لقانون الأحزاب السياسية ؛ وكذا تأسيس أول مقر للحزب خارج القاهرة ليكون في الاسكندرية.


رافق دكتور "باسل عادل" في رحلته من قيادات الحزب النائبة "مارجريت عازر" والمهندس "حسام علي" و"سوزان حرفي" والنائب "باسم الخواص" والدكتورة "راندا حلاوة" والدكتور "صلاح سلام" و"نادية عزالدين" والدكتور "محمد عبدالمجيد" والدكتور "جمال العسكري" والدكتور "صديق عطية" والدكتور "عادل زيدان" والاستاذ "محمد سلامة" و"جهاد عبود" والاستاذ "حازم الملاح". 


وكان في استقبالهم الدكتور "إبراهيم العزازي" رجل التعليم ورائده والذي تم تكليفه مهمة رئاسة لجنة حزب الحوار بالإسكندرية؛ والإعلامية "أمل صبحي" المذيعة الاولي بالتلفزيون المصري؛ سكرتير اللجنة؛ ومعهما الدكتور "صلاح سليمان" والنائب محمد الكوراني ومريم الضبع ووفاء العمروسي وسيف عبدالمقصود والدكتورة سامية مصطفي والدكتور احمد حسام الدين.

باسل عادل كتلة الحوار وكيل مؤسسي الحزب الاسكندرية حزب الحوار

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