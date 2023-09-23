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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

كوكب الارض
كوكب الارض

ينتظر الجمهور الظاهرة التي سيشهدها كوكب الأرض نهاية الأسبوع المقبل، ومن خلال هذا الموضوع سوف نرصد لكم تلك الظاهرة.

كوكب الارض 

ظاهرة كوكب الأرض

أشرقت شمس فصل الخريف اليوم السبت 2023، حيث تهاجر الشمس حاليا جنوبا، بعد أن أمضت الأشهر الستة السابقة تشرق مباشرة على النصف الشمالي من كوكب الأرض.

وعلى الرغم من أن الاعتدال الخريفي اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأمر مبالغ فيه إلى حد ما لسبب واحد، وهو أن الكثير يتعاملون مع الليل على أنه الوقت الذي تكون فيه الشمس تحت الأفق، ويتجاهلون الشفق تماما.

ضوء النهار أطول من الليل

وهناك عامل آخر يجعل ضوء النهار أطول من الليل عند الاعتدال، يتم تعريف شروق الشمس وغروبها على أنها الأوقات التي تظهر فيها النقطة الأولى أو الأخيرة من الطرف العلوي للشمس، وليس مركز قرصها، مرئيا فوق الأفق.

شروق الشمس

وتأتي أوقات شروق الشمس وغروبها المحلي، ليتضح أن مدة ضوء النهار، أو مقدار الوقت من شروق الشمس إلى غروبها، ما زال أكثر قليلا من 12 ساعة، وليس بالضبط 12 كما هو شائع عن الاعتدال.

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وبعد الاعتدال الخريفي، سيكون غروب الشمس في وقت أبكر وشروق الشمس في وقت متأخر في نصف الكرة الشمالي، وهذا يعني أن الأيام سوف تصبح أقصر فأقصر ونحن نتجه نحو الانقلاب الشتوي.

متى يبدأ خريف 2023؟

في نصف الكرة الشمالي، سيكون اليوم  23 سبتمبر  اليوم الأول من خريف هذا العام. وسيحدث "الاعتدال الخريفي" تحديدًا الساعة 2:50 صباحًا بالتوقيت الصيفي الشرقي. ومنذ تلك اللحظة، سيقل ضوء الشمس المباشر في نصف الكرة الشمالي وسيصبح الطقس أكثر برودة كل أسبوع.

كوكب الارض 

ويعود أصل عبارة "الاعتدال الخريفي" إلى كلمة لاتينية تعني "تساوي الليل والنهار" وذلك عندما يكون عدد ساعات الليل والنهار متساويًا تقريبًا في معظم أنحاء العالم.

ويشير الاعتدال الخريفي تحديدًا إلى نقطة المنتصف بين الانقلاب الصيفي في يونيو عندما يكون نهار نصف الكرة الشمالي أطول (ليصل إلى 24 ساعة بدون غروب في المناطق القطبية) والانقلاب الشتوي في ديسمبر عندما تكون الليالي طويلة وحالكة حيث لا تشرق الشمس بالمناطق القطبية. وفي الاعتدال الخريفي، يكون مركز الشمس عموديًا في الأفق لمدة 12 ساعة بالتمام والكمال.

متى يبدأ خريف 2023 شروق الشمس ضوء النهار أطول من الليل ظاهرة كوكب الأرض كوكب الارض

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