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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: مصر تتطلع بعضويتها لـ بريكس للتعبير عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمي

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية ، إن هناك خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

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سامح شكري: مصر حريصة على الانخراط في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

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سامح شكري: لدينا عجز مائي يتجاوز نسبة 50%

 

وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السمة العامة استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثر من الدول والشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى أن مصر ودول إفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة إفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن فضلاً عن الحصول علي موقعين دائمين بكافة الصلاحيات.

وأكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحاً أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع “بريكس” للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة، موضحًا أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.

الأزمات السياسية الاقتصاد العالمى الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير سامح شكرى وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية المصري

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