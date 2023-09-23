سامح شكري: مصر حريصة على الانخراط في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نجاح مصر في اجتماع "كوب 27" الخاص بمكافحة التغيرات المناخية الذي عُقد في شرم الشيخ.

وخلال كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى استياءً من بعض الدول التي لم تلتزم بتعهداتها المالية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمياه، حيث يبلغ عجز المياه في البلاد أكثر من 50٪، وأن المياه العذبة مطلوبة بشدة لتلبية احتياجات ما يقرب من 8 مليارات نسمة.

وأكد رفض مصر لأي تحركات أحادية الجانب تجاه مياه نهر النيل، مما يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الموارد المائية بشكل عادل ومستدام.

كما أكد شكري، أن مصر حريصة على الإنخراط في المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، معقبا: لا مجال للاعتقاد بفرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمصير 100 مليون مصري.