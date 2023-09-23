%10 .. شعبة السيارات تكشف المستهدف من مبادرة الاستيراد للمصريين بالخارج

كشف اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، المستهدف من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلاً "هناك 10 مليون مواطن مصري مغترب .. والمبادرة تستهدف 10% من هؤلاء .. أي مليون مواطن".

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن نسبة كبيرة من السيارات التي جاءت من خلال هذه المبادرة مستعملة وهذا سوف يقوم بخفض أسعار السيارات المستعملة داخل مصر لان السيارات التي تأتي من الخارج أرخص منها.

وتابع اللواء نور الدين درويش، أن قرار مد مبادرة إستيراد السيارات من الخارج كما هو ولم يتم تغيير شيء، والشروط كما هي.