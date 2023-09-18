3 مليار دولار.. مفاجأة عن المرحلة الثانية لمبادرة سيارات المصريين في الخارج

أكد أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجارة السيارات، أن المرحلة الثانية من مبادرة سيارات المصريين في الخارج تبدأ خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن لابد من تلافي المشاكل التي ظهرت في المرحلة الأولى.



وأضاف رئيس شعبة تجارة السيارات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أنه منها مشكلة بلد المنشأ للسيارات التي يستفيد صاحبها من المبادرة، وأيضا معالجة المشاكل التقنية في المنصة التي يتم التقديم عليها للاستفادة من المبادرة.

مبادرة سيارات المصريين في الخارج



وتابع أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجارة السيارات، أن نجاح المرحلة الأولى محدود، ونتوقع نجاح المبادرة الجديدة بما يعادل ٣ مليار دولار، ولدى مصر ١٤ مليون مغترب.