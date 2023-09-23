الفورمال يبرز أناقة وجمال صفاء سلطان في أحدث إطلالاتها

خطفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، أنظار جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة الأردنية في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدلة أنيقة باللون الأبيض، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها.

وكان آخر الأعمال التى شاركت فيها صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وآخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.