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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تعليم كفرالشيخ» تكرم الطلاب الحاصلين على بطولة أفريقيا بلعبتي الجيت كوندو والكاراتيه

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في لعبتي الجيت كوندو والكاراتيه، و5 طلاب منضمين لمنتخب مصر في لعبة الجيت كوندو  للتأهيل لمشاركتهم في بطولة افريقيا تحت سن 12 سنة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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كما كرم وكيل الوزارة الطالبات الحاصلات على المراكز المتقدمة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وكرم الطالبة علياء الجداوي، إحدى طالبات التعليم المجتمعي، والتي تعد نموذج مشرف لطالبات التعليم المجتمعي، وهي بالصف الرابع بكلية الطب البشري، وتكريم حفظة القرآن الكريم ورؤساء الأقسام الذين بلغوا السن القانونية للمعاش.

كما كرم المتميزين من معلمات التعليم المجتمعي بحضور : الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وجميلة جناح، وكيل إدارة شرق كفر الشيخ، فوزي الطنوبي مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

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