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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب مستقبل وطن بكفر الشيخ يتلقى طلبات وشكاوى المواطنين.. صور

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين خلال لقاء المواطنين

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، عدداً من المواطنين للقاء النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، خلال اللقاء الذي يُعقد بمقر الحزب الرئيسي بمدينة كفر الشيخ.

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وتلقى النائب السيد شمس الدين عدداً من الطلبات والشكاوى، بعضها طلبات مجمعة لعدد من المواطنين، بحضور المحاسب محمد عرابي، الأمين المساعد بالمحافظة وبعض القيادات الحزبية.

 

وقال شمس الدين: إن الطلبات خاصة بوزارات التربية والتعليم والزراعة  والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعى والمحافظة، والوحدات المحلية، ووكلاء وزارة عدد من القطاعات، ونقل وندب موظفين، وغيرها، مشيراً إلى حل عدد كبير من الشكاوى الأخرى عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية بالمحافظة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الطلبات التى يقدمها المواطنون تحظى باهتمام شديد ويتم العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات الخدمية وفقاً للقانون والإمكانات المتاحة.

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