الذهب الأبيض يتلألأ.. مزارعو كفر الشيخ يواصلون جني محصول القطن |شاهد

يواصل مزارعو كفر الشيخ، جني القطن في الحقول الزراعية، وسط حالة من الفرحة الغامرة للمزارعين بموسم حصاد الذهب الأبيض الذي يعد عصب الاقتصاد الزراعي المصري.

وعبر المزارعون في مختلف مراكز محافظة كفر الشيخ عن سعادتهم الغامرة بانطلاق موسم الجني «الحمد لله ربنا كرمنا بالخير»، مشيرين إلى أن الفرحة كبيرة يوم الحصاد الذي يعد تتويجاً لتعبهم طوال الموسم الزراعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن داخل المحافظة هذا العام بلغت 84 ألفاً و200 فدان، مشيراً إلى أن المحافظة بذلك هي أكبر محافظات الجمهورية في المساحة المنزرعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظة كفر الشيخ، تخظى باهتمام كبير بزراعة محصول القطن، ومتابعة مستمرة، لمقاومة الآفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر إقامة مدارس حقلية للمزارعين؛ لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين للحقول الزراعية.

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