تدريب طلاب مدرسة الـ STEM بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ

استقبل معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، عدداً من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ Stem، لتدريبهم داخل المعهد وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بإشراف الدكتور علا البردي، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.



يأتي هذا فى إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ووزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ذلك يأتي فى إطار دعم العملية التعليمية للطلبة المتفوقين، مشيراً إلى قيام طلبة مدارس stem بزيارات علمية وميدانية لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة وذلك لنشر الثقافة الحديثة من تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها.

وتابع : كما قام الطلبة بتلقي محاضرات نظرية على أيدى عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإخصائيين بالمعهد، عن استخدام تقنية النانو وبعض المواد النانومترية فى المجالات التطبيقيه المختلفة الطبية والصناعية والتى تخدم المجتمع فى شتى المجالات لحل مشاكل صحية وبيئية متعددة، أيضاً قام الطلبة بزيارة معظم المعامل البحثية والاطلاع على الأجهزة العلمية المتطورة بالمعهد وآخر البحوث المتطورة والمشروعات العلمية التى يتميز بها المعهد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تدريب عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ يأتي لرعاية الطلبة المتميزين في هذه المدارس، ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.