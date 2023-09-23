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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2241 طن قمامة وأتربة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ.. صور

رفع القمامة
رفع القمامة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن.
 

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزاً ومدينة، مؤكداً على  رفع 2224 طن قمامة، و 17 طن  أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة وجهاز النظافة بالمحافظة.


ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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