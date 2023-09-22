إزالة 14 حالة تعد خلال حملة ليلية في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حملة ليلية لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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