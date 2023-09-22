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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد خلال حملة ليلية في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حملة ليلية لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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IMG-20230922-WA0116
IMG-20230922-WA0117
IMG-20230922-WA0117
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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