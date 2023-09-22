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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الناصر محمد مديرا فنيا لفريق كفر الشيخ

عبد الناصر محمد المدير
عبد الناصر محمد المدير الفني الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة عبد الحميد مصطفى، تعيين عبد الناصر محمد، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ حمادة العش، الذي تقدم باعتذار أمس عن تدريب الفريق.

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جاء ذلك بالتنسيق بين مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، ممثلاً في المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على فريق الكرة، مع الشركة الراعية ممثلة في نجم الزمالك الأسبق محمد صبري، مدير الكرة.

وقال المدير الفني الجديد لفريق كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله خطوة جديدة مع نادي كبير وجمهور عظيم وربنا يقدرنا على تحقيق الحلم».

يذكر أن عبد الناصر محمد، سبق أن تولى القيادة الفنية لفريق كفر الشيخ، موسم 2017-2018م، ونافس معه الفريق بقوة على الصعود للدوري الممتاز واحتل المركز الثاني، ونجح حرس الحدود في خطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

الشركة الراعية المدير الفنى الجديد المدير الفني عبد الناصر محمد كفر الشيخ كرة القدم مجلس إدارة نادى كفر الشيخ مجلس إدارة نادي محمد صبري

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